В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времен...

Математика
В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времени каждый катер?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+52=100км/ч- скорость удаления 300/100=3ч- через столько будет расстояние 300км 19+3=22ч- во столько часов между ними будет расстояние 300 км 48*3=144км- пройдет первый 52*3=156км- пройдет второй 
Гость:
48+52=100 300:100=3 через 3 часа 48*3=144 52*3=156
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Робинзон Крузо: Куда шел корабль, когда главный герой оказался на острове? 3. Когда  Робинзон Крузо стал на берегу острова? (назовите дату)
Ответить
Українська література
чем рельеф приморья отличается от рельефа Камчатки
Ответить
Алгебра
найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1
Ответить
Алгебра
Упростить выражение (8х²-8x+5)-(6х²-2)
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов...
Ответить