В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времен...

Математика

В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времени каждый катер?

Автор: Гость