В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времен...
Математика
В 19ч от пристани отошли в противоположных направлениях 2 быстроходных катера.Средняя скорость одного из них 48 км/ч,другого52км/ч.В коком часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояние пройдёт к этому времени каждый катер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+52=100км/ч- скорость удаления 300/100=3ч- через столько будет расстояние 300км 19+3=22ч- во столько часов между ними будет расстояние 300 км 48*3=144км- пройдет первый 52*3=156км- пройдет второй
Гость:
48+52=100 300:100=3 через 3 часа 48*3=144 52*3=156
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