Образец Fe2O3 - железной руды, являющейся природным оксидом железа (III) содержит 92% Fe2O3 , остальное составляют примеси, несодержащие железо.. Найти содержание железа ( в кг) в 1 тонне этой руды

Химия

Образец Fe2O3 - железной руды, являющейся природным оксидом железа (III) содержит 92% Fe2O3 , остальное составляют примеси, несодержащие железо.. Найти содержание железа ( в кг) в 1 тонне этой руды

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