Образец Fe2O3 - железной руды, являющейся природным оксидом железа (III) содержит 92% Fe2O3 , остальное составляют примеси, несодержащие железо.. Найти содержание железа ( в кг) в 1 тонне этой руды

Химия
Образец Fe2O3 - железной руды, являющейся природным оксидом железа (III) содержит 92% Fe2O3 , остальное составляют примеси, несодержащие железо.. Найти содержание железа ( в кг) в 1 тонне этой руды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нереально сложно... 1000 кг 0,92*1000=920 кг оксида железа М=160  920/160=5,75 кмоль 5,75*56*2=644 кг железа
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