определите степени окисления элементов в следущих веществ HI, FeI3, SiF4, Na2SO3

Химия
определите степени окисления элементов в следущих веществ HI, FeI3, SiF4, Na2SO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H = +1, I = -1 2) Fe = +3, I = -1 3) Si = +4, F = -1 4) Na = +1, S = +4, O = -6
Гость:
+1;-1 +3;-1 +4;-1 +1;+4;-2
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