Фирма "Карлсон" продала в первый день 900 штук мороженого "Карлсаунти", что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 д...

Математика
Фирма "Карлсон" продала в первый день 900 штук мороженого "Карлсаунти", что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 дня. Сколько мороженого продала фирма за все 3 дня? Сколько денег фирма получила от покупателей за эти три дня, если одно мороженое стоит 12 руб. 50 коп.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900*100:30=3000 шт------- продали во второй день 3000+900=3900 шт--------- продали за два дня 3900*5/13=1500 шт-------- продали в третий день 1500+3900=5400 шт --------продали за три дня 5400*12,50=67500 руб------ фирма получила от покупателей за 3 дня.
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