Фирма "Карлсон" продала в первый день 900 штук мороженого "Карлсаунти", что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 д...

Математика

Фирма "Карлсон" продала в первый день 900 штук мороженого "Карлсаунти", что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 дня. Сколько мороженого продала фирма за все 3 дня? Сколько денег фирма получила от покупателей за эти три дня, если одно мороженое стоит 12 руб. 50 коп.?

Автор: Гость