у морской свинки короткая шерсть доменантный признак,а длинная шерсть рецисивны.темный цвет доминантный а белый рецисивный.самец имеющий длинную шерсть темного цвета гетерозиготный по цвету скрещивается с самкой имеющую коротку...

Гость: Гость:

Раз вторая свинка гладкая, а ген гладкости рецессивный, значит ее генотип будет аа. Раз в потомстве имеются и галдкие свинки, з начит генотип второй свинки Аа (если бы был АА, то гладких потомков вообще бы не получилось, потому что потомку в любом случае доставался бы от этого родителя только ген Мохнатости А, а он доминантный). Возможные сочетания аа и Аа: Аа - мохнатые потомки, аа - гладкие потомки. В общем случае только гладкие потомки исключены. Однако, если бы количество потомков было маленьким, два-три, то вполне вероятно, что все они могут быть гладкими, так как гладкие потомки в этой паре появятся в 50% случаев.