Земли сохранившие независимость...мне нужны около пяти премеров!!!

Обществознание
Земли сохранившие независимость...мне нужны около пяти премеров!!!
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Автор: Гость
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Гость:
ГЕРМАНИЯ РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ АНГЛИЯ 
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