напишите названия растений,которые растут:в тайге,в тундре,в смешаном лесу,в степи,в водоеме,на лугу
Українська література
напишите названия растений,которые растут:в тайге,в тундре,в смешаном лесу,в степи,в водоеме,на лугу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тайга:лиственницы,сосны,ель,пихта,сибирский кедр...,тундра:брусника,клюква,морошка,грибы,лишайник ягель,смешанный лес:дуб,клен,липа,ясень,орешник,ель,сосна,степь:ковыль,типчак,степной овс.-больше не знаю
Гость:
Луг - василек, герань, горицвет, тысячелистник, подорожник, зверобой, лютик Водоем - камыш, кувшинка, водяной орех Степь - ковыль, ромашка, шалфей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Литература
Биология
у морской свинки короткая шерсть доменантный признак,а длинная шерсть рецисивны.темный цвет доминантный а белый рецисивный.самец имеющий длинную ше...
Математика
Фирма "Карлсон" продала в первый день 900 штук мороженого "Карлсаунти", что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день...