На каком материке находится Большой Каньон?

Українська література
На каком материке находится Большой Каньон?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это материк Северная Америка
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