Тело массой 5 кг при погружении вытесняет 6,5кг воды. Утонет ли это тело?
Физика
Тело массой 5 кг при погружении вытесняет 6,5кг воды. Утонет ли это тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, его плотность меньше плотности воды, ведь объём погружённого и вытесненного одинаков
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