полезная мощность электродвигателя равна 460 Вт при напряжении 220 В и силе тока 5 А. Определите КПД двигателя.
Физика
полезная мощность электродвигателя равна 460 Вт при напряжении 220 В и силе тока 5 А. Определите КПД двигателя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=N/N(полная) n=N/220*5=460/1100=0.418=41.8%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
помогите решить задачу за 6 с работы ученик изготовил 18 деталей , поровну за каждый час . сколько деталей изготовит за 7 часов опвтнвй рабочий
Українська література
напишите названия растений,которые растут:в тайге,в тундре,в смешаном лесу,в степи,в водоеме,на лугу
Українська література