полезная мощность электродвигателя равна 460 Вт при напряжении 220 В и силе тока 5 А. Определите КПД двигателя.

Физика

полезная мощность электродвигателя равна 460 Вт при напряжении 220 В и силе тока 5 А. Определите КПД двигателя.

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