зачем подросткам нужен свой собственный  сленг?  приведите примеры 3-4 сленговых выражений и объясните ,что они означают

География
зачем подросткам нужен свой собственный  сленг?  приведите примеры 3-4 сленговых выражений и объясните ,что они означают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сленг-это тоже самое,что и орден...отличие от всех.У всяких "выпендрёжников"есть такое.и у дружные ребятней..Сленг????Это то же самое как язык например: (сленг)Чикса-девушка*(русский)*
Гость:
Че по телеку?-Что по телевизору.  
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