Куда по правилам хорошая хозяйка не должна добавлять в воду: в кисель, в горячий чай, в готовую овсяную кашу, в сок, в уксус? Выбрать один ответ и объяснить.

История

Куда по правилам хорошая хозяйка не должна добавлять в воду: в кисель, в горячий чай, в готовую овсяную кашу, в сок, в уксус? Выбрать один ответ и объяснить.

Автор: Гость