Куда по правилам хорошая хозяйка не должна добавлять в воду: в кисель, в горячий чай, в готовую овсяную кашу, в сок, в уксус? Выбрать один ответ и объяснить.

История
Куда по правилам хорошая хозяйка не должна добавлять в воду: в кисель, в горячий чай, в готовую овсяную кашу, в сок, в уксус? Выбрать один ответ и объяснить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя добавлять воду в уксус (могут быть брызги), а надо добавлять уксус в воду.
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