При каких значениях x имеет смысл выражение под корнем квадратным 2x+1 минус 1/под корнем 3-6x?
Алгебра
При каких значениях x имеет смысл выражение под корнем квадратным 2x+1 минус 1/под корнем 3-6x?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при х<1/2, т.к знаменатель не может быть =0 и подкоренное выражение >0
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