Из четырёх шаров занумерованных числами 4,5,6,7 наугад выбирают два шара. Какова вероятность того, что вытянутые шары имеют номера 6 и 7.
Алгебра
Из четырёх шаров занумерованных числами 4,5,6,7 наугад выбирают два шара. Какова вероятность того, что вытянутые шары имеют номера 6 и 7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим варианты,которые можно вытянуть: 1) 4,5 2) 4,6 3)4,7 4)5,4 5)5,6 6)5,7 7) 6,4 8)6,5 9) 6,7 10) 7,4 11) 7,5 12) 7,6 Мы видим, что шары с номерами 6,7 встречаются в вариантах: 9,12 Значит вероятность 2/12=1/6 Ответ: 1/6
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