Эссе на тему: "советский человек: "винтик" или "творец"?"
Обществознание
Эссе на тему: "советский человек: "винтик" или "творец"?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эссе пишите о том, что советский человек - винтик. Как доказательство используйте учение Сталина о построении социализма в СССР. Что каждый человек - винтик,идолжен влиять на политику в стране
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