как создать соты в Corel Draw?
Экономика
как создать соты в Corel Draw?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью линии ну или кривой дезье можно но проще всего инструмента многоугольника
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