Для проведения лотерей были выпущены билеты с номерами от 1 до 100. Особый приз-телевизор-выигрывают билеты с номерами,в записи которых сумма цифр равна 3. Запиши номера всех выигрышных билетов.

Математика

Для проведения лотерей были выпущены билеты с номерами от 1 до 100. Особый приз-телевизор-выигрывают билеты с номерами,в записи которых сумма цифр равна 3. Запиши номера всех выигрышных билетов.

Автор: Гость