Для проведения лотерей были выпущены билеты с номерами от 1 до 100. Особый приз-телевизор-выигрывают билеты с номерами,в записи которых сумма цифр равна 3. Запиши номера всех выигрышных билетов.

Математика
Для проведения лотерей были выпущены билеты с номерами от 1 до 100. Особый приз-телевизор-выигрывают билеты с номерами,в записи которых сумма цифр равна 3. Запиши номера всех выигрышных билетов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,21,30- выигрышные номера
Гость:
это все я думаю 12,21,30  
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