При электролизе раствора сульфата меди(2)на катоде выделилось 32 г меди.Составьте схему электролиза ,вычислите объем газа(н.у),образующегося при этом.

Химия

При электролизе раствора сульфата меди(2)на катоде выделилось 32 г меди.Составьте схему электролиза ,вычислите объем газа(н.у),образующегося при этом.

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