При электролизе раствора сульфата меди(2)на катоде выделилось 32 г меди.Составьте схему электролиза ,вычислите объем газа(н.у),образующегося при этом.
Химия
При электролизе раствора сульфата меди(2)на катоде выделилось 32 г меди.Составьте схему электролиза ,вычислите объем газа(н.у),образующегося при этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CuSO4+2H2O=2Cu+O2+2H2SO4 2 1 n(Cu)=32:64=0,5моль;n(O2)=0,25моль;V(O2)=0,25*22,4=5,6л
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