в сочинение ответ на вопрос: почему всем(мне) нравится рассказ конь с розовой гривой???
Литература
в сочинение ответ на вопрос: почему всем(мне) нравится рассказ конь с розовой гривой???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот рассказ очень добрый. в нём показаны переживания мальчика, он раскаивается в конце рассказа. Также он всем нравиться потому, что бабушка всё таки покупает мальчику пряник и прощает его.
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