УКАЖИТЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ a,ПРИ КОТОРОМ УРАВНЕНИЕ 4x^2+9x+a=0 имеет два различных корня!Решите пожалуйста!
Алгебра
УКАЖИТЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ a,ПРИ КОТОРОМ УРАВНЕНИЕ 4x^2+9x+a=0 имеет два различных корня!Решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D= 81-16а Два корня, если D>0 81>16A A<5,0625 Наибольшее целое а равно 5.
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