Туристы совершили восхождение на гору. В1вый день они поднялись на 750м. Во второй день они осилили две третьих высоты,взятойвчера.В третий день они понялись на высоту, составляющую половину той, котораябыла достигнутата в перв...

Математика

Туристы совершили восхождение на гору. В1вый день они поднялись на 750м. Во второй день они осилили две третьих высоты,взятойвчера.В третий день они понялись на высоту, составляющую половину той, котораябыла достигнутата в первые два дня. На какую высоту туристы поднялись за эти 3 дня?

Автор: Гость