Туристы совершили восхождение на гору. В1вый день они поднялись на 750м. Во второй день они осилили две третьих высоты,взятойвчера.В третий день они понялись на высоту, составляющую половину той, котораябыла достигнутата в перв...
Математика
Туристы совершили восхождение на гору. В1вый день они поднялись на 750м. Во второй день они осилили две третьих высоты,взятойвчера.В третий день они понялись на высоту, составляющую половину той, котораябыла достигнутата в первые два дня. На какую высоту туристы поднялись за эти 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)750*3/2=500м-2 день 2)(750+500)/2 =625м-3 день 3)750+500+625=1875м-3 дня
Гость:
1)на какую высоту поднялись во второй день? 750:3*2= 500 м 2)на какую высоту поднялись за первый и второй день вместе? 750+500= 1250 м 3)на какую высоту поднялись в третий день? 1250:2= 625 м 4)на какую высоту поднялись за три дня? 1250+625= 1875 м
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