Помогите пожалуйста!Нужно написать сочинение на тему "Части речи"!

Части речи позволяют нам группировать, классифицировать языковые средства (слова), используемые для обозначения действий, предметов и явлений, признаков, выделять общие семантические (смысловые, понятийные), а ткакже грамматические свойства, или категории, которые присущи словам, относящимся к одной и той же части речи. Глагол и имя существительное - это основные части речи, к ним также обычно относят имя прилагательное (обозначает свойства, признаки или принадлежность), наречие (обозначает место, время, образ действия и т.п.), местоимение (указывает на лицо, предмет или свойство, но не называют его). Все они отвечают на соответствующие вопросы, большинство из них являются изменяемыми (кроме наречий и некоторых местоимений). Причастия - это, как бы, отглагольные прилагательные, а деепричастия - отглагольные наречия. Они сочетают свойства тех и других. Предлоги, союзы, частицы и междометия - это служебные части речи, они не выражают каких либо смысловых понятий, и служат для выражения пространственных или временны'х отношений, соединения слов или предложений, или для выражения отдельных звуков и чувств. Нужно посмотреть определения частей речи, то, на какие вопросы отвечают слова, к ним относящиеся, уточнить, запомнить и написать, какие из них имеют категорию рода, числа, падежа, склонения, лица, времени, вида, залога и т.п.

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Части речи — это группы слов, объединенных на основе общности их признаков. Признаки, на основании которых происходит разделение слов на части речи, не однородны для разных групп слов. Так, все слова русского языка можно разделить на междометия и немеждометныеслова. Междометия — это неизменяемые слова, обозначающие эмоции (ах, увы, черт побери), волеизъявления (стоп, баста) или являющиеся формулами речевого общения (спасибо, привет). Особенность междометий заключается в том, что они не вступают с другими словами в предложении ни в какие синтаксические связи, всегда обособлены интонационно и пунктуационно. Немеждометные слова можно разделить на самостоятельные и служебные. Различие между ними заключается в том, что самостоятельные слова могут выступать в речи без служебных, а служебные без самостоятельных формировать предложение не могут. Служебные слова неизменяемы и служат для передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными словами. К служебным частям речи относятся предлоги (к, после, в течение), союзы (и, как будто, несмотря на то что), частицы (именно, только, вовсе не). Самостоятельные слова могут быть разделены на знаменательные и местоименные. Знаменательные слова называют предметы, признаки, действия, отношения, количество а местоименные слова указывают на предметы, признаки, действия, отношения, количество, не называя их и являясь заместителями знаменательных слов в предложении (ср.: стол — он, удобный — такой, легко — так, пять — сколько). Местоименные слова формируют отдельную часть речи — местоимение. Знаменательные слова разделяются на части речи с учетом следующих признаков: 1) обобщенное значение, 2) морфологические признаки, 3) синтаксическое поведение (синтаксические функции и синтаксические связи). Выделяют не менее пяти знаменательных частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное (группа имен), наречие и глагол. Таким образом, части речи — это лексико-грамматические классы слов, т. е. классы слов, выделенные с учетом их обобщенного значения, морфологических признаков и синтаксического поведения.