когда жили древние пресмыкающие?назовите возможные причины их вымирания

Давно они жили,как только мир появился.Причины вымирания: 1.Изменение климата 2.Другие существа..более высшей силы.

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причины гибели Столкновение Земли с астероидом Ледниковый период Время вымирания 70—90 млн. лет назад.