когда жили древние пресмыкающие?назовите возможные причины их вымирания
Биология
когда жили древние пресмыкающие?назовите возможные причины их вымирания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно они жили,как только мир появился.Причины вымирания: 1.Изменение климата 2.Другие существа..более высшей силы.
Гость:
причины гибели Столкновение Земли с астероидом Ледниковый период Время вымирания 70—90 млн. лет назад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Вокруг равностороннего треугольника описана окружность,радиус которой равен 3 корня из 3-ёх. найдите периметр треугольника.
Математика
1.За 1ч велосипедист проехал 12км.Сколько км.он проехал за 1/2ч.1/3ч,3/4ч,5/6ч,?Сколько км.он проедет,двигаясь с той же скоростью за 3ч,1 1 1/2ч,2 ...
Литература
объясните значение слов:Холодная изморось,осетр,стерлядь,были,небылицы,хилые берёзки,затеси,белая рыба,шлюпка,бот,пацан,ХЛОПЕЦ,ВАРНАК,рыбная тара