Вокруг равностороннего треугольника описана окружность,радиус которой равен 3 корня из 3-ёх. найдите периметр треугольника.

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Радиус описанной вокруг правильного треугольника окружности равен 2/3 его высоты Периметр правильного треугольника равен 3а, а выраженный через радиус описанной окружности, равен 3R√3 Р=3R√3 =3*3*√3 *√3 =9*3=27 см