человек восстановил численность а)лося b)сайгака c) гаги d) цапли e) мериноса

Биология
человек восстановил численность а)лося b)сайгака c) гаги d) цапли e) мериноса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как помню я человек восстановил численность гаги
Гость:
как я помню он восстановил численность сайгака 
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