Турист отправился на автомашине из города А в город В. Первые 75 км он ехал со скоростью, на 10 км/ч меньшей, чем рассчитывал, а остальной путь со скоростью, на 10 км/ч большей, чем рассчитывал. В город В, который удален от А н...
Алгебра
Турист отправился на автомашине из города А в город В. Первые 75 км он ехал со скоростью, на 10 км/ч меньшей, чем рассчитывал, а остальной путь со скоростью, на 10 км/ч большей, чем рассчитывал. В город В, который удален от А на 180 км, турист прибыл вовремя. С какой скоростью он ехал в конце пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - предполагаемая скорость, 180/х - время. Уравнение 75/(x-10) + (180-75) / (x+10) = 180/x 5/(x-10) + 7/(x+10) = 12/x (5x+50+7x-70) / (x2-100) = 12/x (12x-20)*x = 12(x2-100) 12x2 - 20x = 12x2 -1200 x=60 x+10=70 км/ч - скорость в конце пути
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