сделайте цепочку превращенийцеллюлоза--глюкоза--оксид углерода 4--глюкоза-молочная кислота очень прошу
Химия
сделайте цепочку превращенийцеллюлоза--глюкоза--оксид углерода 4--глюкоза-молочная кислота очень прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
nC6H10O5+nH2O=nC6H12O6 C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2 C6H12O6=2H3C-CH(OH)-COOH-р-ция молочно-кислого брожения
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