напишите отличия европы от россиии в17веке

Европа: -быстрое развитие капиталистических отношений - распад средневекового землепользования - распад феодальной системы в деревне - мануфактура - решающий фактор расширения рынка - переход к индустриальному обществу Развитие России не укладывается в европейские стандарты. В 17в. происходят новые явления, кульминация феодолизма, завершается оформление крепостного права, соединение боярства и дворянства в одно сословие. В 17в. Россия установила тесное общение с Западной Европой, использовала достижения в науке.

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В Европе было как и быстрое развитие на капиталистический строй и передача на такое отношение,так же и распад землепользования и феодальной системы,ещё сыграло и расширения рынка так же и переход к индустриализации.Кульминация феодолизма и так же и завершается оформление крепостного права,взаимодействие с боярством и дворянством в одно сословие.Росиия использовала тесные связи с Европой что бы развить тесные связи с наукой.