Рассчитайте массу 10% раствора серной кислоты, которую необходимо добавить к 200г 60% раствора этой кислоты, чтобы получить 20% раствора серной кислоты

Химия

Рассчитайте массу 10% раствора серной кислоты, которую необходимо добавить к 200г 60% раствора этой кислоты, чтобы получить 20% раствора серной кислоты

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