Рассчитайте массу 10% раствора серной кислоты, которую необходимо добавить к 200г 60% раствора этой кислоты, чтобы получить 20% раствора серной кислоты

Химия
Рассчитайте массу 10% раствора серной кислоты, которую необходимо добавить к 200г 60% раствора этой кислоты, чтобы получить 20% раствора серной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть масса р-ра 10-%=х(г),тогда масса в-ва в р-ре=0,1х(г); масса в-ва в 60-%р-ре=200Х0,6=120г;масса к-ты общая=(120+0,1х)г; масса  р-ра после смешивания=(200+х)г                                                                (0,1х+120):(200+х)=0,2                                                                   х=88,9гр.-масса 10% р-ра.  
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