составить 6 распрастранёных предложеней на тему Если хочешь стать фудболистом.

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составить 6 распрастранёных предложеней на тему Если хочешь стать фудболистом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если хочешь стать футболистом,занимайся с мячом. Чтобы стать футболистом нужно стараться. Футболисты хорошо зарабатывают. У футболистов есть фанатки. Если хочешь стать футболистом нужны крепкие ноги. Если хочешь стать футболистом,то пойди в секцию.
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