ДАНО треугольник A(2;-1) B(-1;3) С(-3;1) AD-МЕДИАНА НАЙТИ AD И УРАВНЕНИЕ AD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТЕМА: ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ! 8 класс

Геометрия
ДАНО треугольник A(2;-1) B(-1;3) С(-3;1) AD-МЕДИАНА НАЙТИ AD И УРАВНЕНИЕ AD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТЕМА: ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ! 8 класс
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