из приведенныйх ниже словосочетаний выпишите только те,в состав которых входят причастия:светлый день,отсыревший хлеб,потемневшее небо,старый человек,постаревший мужчина,сырой дом,темная улица,посвежевший воздух,отдохнувший пут...

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из приведенныйх ниже словосочетаний выпишите только те,в состав которых входят причастия:светлый день,отсыревший хлеб,потемневшее небо,старый человек,постаревший мужчина,сырой дом,темная улица,посвежевший воздух,отдохнувший путник,свежий фрукт,видимый берег,видный человек.

Автор: Гость