из приведенныйх ниже словосочетаний выпишите только те,в состав которых входят причастия:светлый день,отсыревший хлеб,потемневшее небо,старый человек,постаревший мужчина,сырой дом,темная улица,посвежевший воздух,отдохнувший пут...
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из приведенныйх ниже словосочетаний выпишите только те,в состав которых входят причастия:светлый день,отсыревший хлеб,потемневшее небо,старый человек,постаревший мужчина,сырой дом,темная улица,посвежевший воздух,отдохнувший путник,свежий фрукт,видимый берег,видный человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отсыревший хлеб,потемневшее небо,постаревший мужчина,посвежевший воздух,отдохнувший путник,видимый берег.
Гость:
отсыревший хлеб потемневшее небо постаревший мужчина посвежевший воздух отдохнувший путник
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