найдите корень уравнени x-4(9-x)=3x+2
Математика
найдите корень уравнени x-4(9-x)=3x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-4(9-x)=3x+2 х-36+4х=3х+2 5х-36=3х+2 5х-3х=2+36 2х=38 х=19 Ответ:х=19
Гость:
x-4(9-x)=3x+2 х-36+4х=3х+2 х+4х-3х=36+2 2х=38 х=38:2 х=19
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