Доказать,что медиана прямоугольного треугольника,проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы.

Геометрия
Доказать,что медиана прямоугольного треугольника,проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еслидостроить прямокгольный треугольния дочертить до прямоугольника, то диагонали этого прямоугольника равны между собой и пересекаются посередине своих длин. А диагональ и есть гипотенуза прямоуголного треугольника. Медиана и будет равна половине гипотенузы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
придумайте предложение со словом "экспресс"
Ответить
Русский язык
из приведенныйх ниже словосочетаний выпишите только те,в состав которых входят причастия:светлый день,отсыревший хлеб,потемневшее небо,старый челов...
Ответить
Математика
найдите корень уравнени x-4(9-x)=3x+2
Ответить
Математика
1.Сколько килограммов бисквита надо купить хозяйке.если она хочет сделать:а)15 пирожных,по 1/5кг каждое,б)40 пирожных,по 1/8кг каждое? 2.Масса дыни...
Ответить
Геометрия
ДАНО треугольник A(2;-1) B(-1;3) С(-3;1) AD-МЕДИАНА НАЙТИ AD И УРАВНЕНИЕ AD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТЕМА: ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ! 8 класс
Ответить