Доказать,что медиана прямоугольного треугольника,проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы.

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Еслидостроить прямокгольный треугольния дочертить до прямоугольника, то диагонали этого прямоугольника равны между собой и пересекаются посередине своих длин. А диагональ и есть гипотенуза прямоуголного треугольника. Медиана и будет равна половине гипотенузы.