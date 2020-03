з(х+4у)-4х=2(2х+у), 7(х-5у)+6х=3(х+4у)+27 это лейное уравнение с двумя переменными способом подстановки помгатите плииз

Гость: Гость:

\left \{ {{3x+12y-4x-4x-2y=0} \atop {7x-35y-3x-12y-27=0}} \right. \left \{ {{10y-5x=0} \atop {4x-47y-27=0}} \right. \left \{ {{x=2y} \atop {-39y=27}} \right. \left \{ {{y=-\frac{9}{13}} \atop {x=1+\frac{5}{13}}} \right. Ответ:(-\frac{9}{13};1+\frac{5}{13}).