з(х+4у)-4х=2(2х+у), 7(х-5у)+6х=3(х+4у)+27 это лейное уравнение с двумя переменными способом подстановки помгатите плииз
Математика
з(х+4у)-4х=2(2х+у), 7(х-5у)+6х=3(х+4у)+27 это лейное уравнение с двумя переменными способом подстановки помгатите плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\left \{ {{3x+12y-4x-4x-2y=0} \atop {7x-35y-3x-12y-27=0}} \right. \left \{ {{10y-5x=0} \atop {4x-47y-27=0}} \right. \left \{ {{x=2y} \atop {-39y=27}} \right. \left \{ {{y=-\frac{9}{13}} \atop {x=1+\frac{5}{13}}} \right. Ответ:(-\frac{9}{13};1+\frac{5}{13}).
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