Среднее арифметическое двух чисел 4.6 одно число 5 .4 найдите другое число
Алгебра
Среднее арифметическое двух чисел 4.6 одно число 5 .4 найдите другое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сост.уравнение,х-второе число (х+5,4)/2=4,6 х+5,4=9,2 х=3,8 (3,8+5,4)/2=4,6 ответ:3,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1)Человек массой 70кг пригнул с берега в неподвижную лодку,находящуюся у берега,со скоростью 6км/ч. С Какой скоростьью станет двигатся лодка вместе...
Математика
з(х+4у)-4х=2(2х+у), 7(х-5у)+6х=3(х+4у)+27 это лейное уравнение с двумя переменными способом подстановки помгатите плииз
Геометрия
Доказать,что медиана прямоугольного треугольника,проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы.
Русский язык