написать краткое сочинение-рассуждение по отрывку из рассказа Артура Конан Дойля "Собака Баскервилей", где должен прозвучать обоснованный ответ на вопрос: могла ли собака светиться голубым пламенем???
Химия
написать краткое сочинение-рассуждение по отрывку из рассказа Артура Конан Дойля "Собака Баскервилей", где должен прозвучать обоснованный ответ на вопрос: могла ли собака светиться голубым пламенем???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
могла,если ее натереть белым фосфором, но он ядовит, поэтому в итоге она сдохнет=((
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