приведите примеры в доказательство того что атомы имеют сложное строение

Химия
приведите примеры в доказательство того что атомы имеют сложное строение
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Гость:
Атомы некоторых элементов способны к самопроизвольному превращению в атомы других элементов (радиоактивному распаду).
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