Запиши каждое предложения уравнением и реши его.                  1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили  829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получил...

Математика
Запиши каждое предложения уравнением и реши его.                  1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили  829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получили 607. 4. К неизвестному числу добавили 17 и получили  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НУ на подобе такого!!!: 1) х-708=1200 х=1200+708 х=1908 проверка   1908-708=1200 ответ:х=1908 2)834-х=829 х=834-829 х=5 проверка   834-5=829 ответ:х=5 3)х:19=607 х=19*607 х=11533 проверка       11533:19=607 ответ:х=11533
Гость:
1. х-708=1200     х=1200+708     х= 1908    проверка   1908-708=1200 2.  834-х=829      х=834-829      х=5     проверка  834-5=829 3.  х:19=607      х= 607*19      х=11533 проверка   11533:19=607 4.  неполное задание  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов ...
Ответить
Химия
вычислите объем углекислого газа (н.у.), который может образоваться при спиртовом брожении раствора, содержащего 720 г глюкозы. рассчитайте массу 9...
Ответить
Химия
приведите примеры в доказательство того что атомы имеют сложное строение
Ответить
Алгебра
Составить уровнение касательной к функции f(x)=(x+1)/(x-1) в точке X0=2
Ответить
Химия
написать краткое сочинение-рассуждение по отрывку из рассказа Артура Конан Дойля "Собака Баскервилей", где должен прозвучать обоснованный ответ на ...
Ответить