Запиши каждое предложения уравнением и реши его. 1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили 829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получил...
Математика
Запиши каждое предложения уравнением и реши его. 1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили 829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получили 607. 4. К неизвестному числу добавили 17 и получили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НУ на подобе такого!!!: 1) х-708=1200 х=1200+708 х=1908 проверка 1908-708=1200 ответ:х=1908 2)834-х=829 х=834-829 х=5 проверка 834-5=829 ответ:х=5 3)х:19=607 х=19*607 х=11533 проверка 11533:19=607 ответ:х=11533
Гость:
1. х-708=1200 х=1200+708 х= 1908 проверка 1908-708=1200 2. 834-х=829 х=834-829 х=5 проверка 834-5=829 3. х:19=607 х= 607*19 х=11533 проверка 11533:19=607 4. неполное задание
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