Запиши каждое предложения уравнением и реши его. 1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили 829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получил...

Математика

Запиши каждое предложения уравнением и реши его. 1. Неизвестное число уменьшить на 708 и получили 1200. 2.Число 834 уменьшить на несколько единиц и получили 829 .3. Неизвестное число уменьшили в 19 раз получили 607. 4. К неизвестному числу добавили 17 и получили

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