1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколь...
Математика
1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики? 4)В санатории отдыхали мужчины и женьщины. Мужчины составляли 40 % всех отдыхающих. Какой процент всех отдыхающих составляли женьщины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 45,6 га= 76% поля х-100% 45,6-76% х=45,6*100:76=60 га все поле 2. 200-100% 60-х х=60*100:200=8% - незрелые арбузы 3. 17+6=23 - девочек 17+23=40 - всего 40-100% 17-х х=17*100:40=42,5% - мальчиков 100%-42,5%=57,5% - девочек 4. 100% - мужчины и женщины 100%-40%=60% - женщины
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