1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколь...

Математика

1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики? 4)В санатории отдыхали мужчины и женьщины. Мужчины составляли 40 % всех отдыхающих. Какой процент всех отдыхающих составляли женьщины?

Автор: Гость