1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколь...

Математика
1)Засеяли 24% поля.Осталось засеять 45,6 гар отого поля.Найдите площадь всего поля. 2)Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми.Сколько % всех арбузов составили незрелые арбузы? 3)В классе 17 мальчиков ,а девочек на 6 больше. Сколько % класса составляют девочки и сколько % класса составляют мальчики? 4)В санатории отдыхали мужчины и женьщины. Мужчины составляли 40 % всех отдыхающих. Какой процент всех отдыхающих составляли женьщины?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  45,6 га= 76% поля      х-100%     45,6-76%     х=45,6*100:76=60 га все поле 2.  200-100%       60-х     х=60*100:200=8% - незрелые арбузы 3. 17+6=23 - девочек     17+23=40 - всего     40-100%     17-х      х=17*100:40=42,5% - мальчиков     100%-42,5%=57,5% - девочек  4. 100% - мужчины и женщины     100%-40%=60% - женщины 
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