пожалуйста скажите ответ по истории на вопрос почему владельцы имений давали рабам только простые по устройству , грубые орудия - плуги , мотыги , лопаты , косы?

Обществознание

пожалуйста скажите ответ по истории на вопрос почему владельцы имений давали рабам только простые по устройству , грубые орудия - плуги , мотыги , лопаты , косы?

Автор: Гость