пожалуйста скажите ответ по истории на вопрос почему владельцы имений давали рабам только простые по устройству , грубые орудия - плуги , мотыги , лопаты , косы?

Обществознание
пожалуйста скажите ответ по истории на вопрос почему владельцы имений давали рабам только простые по устройству , грубые орудия - плуги , мотыги , лопаты , косы?
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Гость:
Им не хотелось тратить на рабов много денег
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