Главные требования афинского демоса в 7 веке до нашей эры
Обществознание
Главные требования афинского демоса в 7 веке до нашей эры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отменить долговое рабство Переделить землю Участвовать независимо от знатности в управлении государством
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