Главные требования афинского демоса в 7 веке до нашей эры

Обществознание
Главные требования афинского демоса в 7 веке до нашей эры
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Отменить долговое рабство Переделить землю Участвовать независимо от знатности в управлении государством  
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