Даказать тождества: х в квадрате+12х +32=(х-8)(х-4
Алгебра
Даказать тождества: х в квадрате+12х +32=(х-8)(х-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х в квадрате + 12х + 32=х в квадрате- 4х-8х+32 х в квадрате + 12х + 32=х в квадрате - 12х + 32
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