Из произведений художественной лит-ры выпишите несколько примеров предложений с обособленными определениями и приложениями.
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Из произведений художественной лит-ры выпишите несколько примеров предложений с обособленными определениями и приложениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ошеломленная, мать неотрывно смотрела на Рыбина. Мать неотрывно смотрела на Рыбина, потому что была ошеломлена. 2. Уверенный в привязанности своей дочери, Троекуров никогда не мог добиться от нее доверенности. Троекуров никогда не мог добиться доверенности своей дочери, несмотря на ее привязанность. 3. Овеян вещею дремотой, полураздетый лес грустит. Лес грустит, потому что овеян вещею дремотой. 4. Усталый и побледневший, месяц все еще висел на огромном небе. Месяц все еще висел на огромном небе, хотя устал и побледнел.=)
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