Вычислите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, каждое ребро которой равно 11 см

Геометрия
Вычислите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, каждое ребро которой равно 11 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 S = ph  P основания = 11+11+11 = 33, поскольку призма треугольная и правильная.в основании лежит правильный треугольник т.е равносторонний.   S = 33 * 11=363 см^2   Ответ: 363 cм^2 
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