Вычислите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, каждое ребро которой равно 11 см
Геометрия
Вычислите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, каждое ребро которой равно 11 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = ph P основания = 11+11+11 = 33, поскольку призма треугольная и правильная.в основании лежит правильный треугольник т.е равносторонний. S = 33 * 11=363 см^2 Ответ: 363 cм^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
В первый день прочитали 2/5, а во второй - 1/3числа всех страниц книги.После этого осталось прочитать 80страниц. Сколько всего страниц в книге?
Русский язык
Из произведений художественной лит-ры выпишите несколько примеров предложений с обособленными определениями и приложениями.