Известно, что 12 меньше a меньше 15. Оцените значение выражения: а) а-10 б)-5а в)14-а г) 2,8а-3 д)6/а Заранее большое спасибо) И с Праздником!

Алгебра

Известно, что 12 меньше a меньше 15. Оцените значение выражения: а) а-10 б)-5а в)14-а г) 2,8а-3 д)6/а Заранее большое спасибо) И с Праздником!

Автор: Гость