Известно, что 12 меньше a меньше 15. Оцените значение выражения: а) а-10 б)-5а в)14-а г) 2,8а-3 д)6/а Заранее большое спасибо) И с Праздником!
Алгебра
Известно, что 12 меньше a меньше 15. Оцените значение выражения: а) а-10 б)-5а в)14-а г) 2,8а-3 д)6/а Заранее большое спасибо) И с Праздником!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-нет, т.к 10 меньше 12. Б-тоже нет 5 меньше 12. В-пр.ответ
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