Турбо Паскаль.Какие числа можно получить при вычислении выражений: а. x MOD 5, б. x DIV 5?
Экономика
Турбо Паскаль.Какие числа можно получить при вычислении выражений: а. x MOD 5, б. x DIV 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 div 3 = 5; 18 div 5 = 3; 123 div 10 = 12, 7 div 10 = 0. 15 mod 3 = 0; 18 mod 5 = 3; 123 mod 10 = 3, 7 mod 10 = 7.
Гость:
x mod 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x div 5 любое целое число от -429496729 до 429496729 (если x - longint) или от -13107 до 13107 если х - integer
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