напряжённость электрического поля измеряют с помощью пробного электрического заряда q. Если пробный заряд увеличить в n раз, то модуль напряжённости: а) не изменится б) увелич. в n раз в) уменьш. в n раз г) увелич. в n^2 (в ква...

Физика

напряжённость электрического поля измеряют с помощью пробного электрического заряда q. Если пробный заряд увеличить в n раз, то модуль напряжённости: а) не изменится б) увелич. в n раз в) уменьш. в n раз г) увелич. в n^2 (в квадрате) раз

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