Помогите, пожалуйста, написать уравнения качественных реакций к следующим веществам: 1)этиловый спирт и муравьиная кислота; 2) растворы глюкозы и глицерина; 3) растворы формальдегида и белка; 4) растительное и машинное масла; 5...

Химия
Помогите, пожалуйста, написать уравнения качественных реакций к следующим веществам: 1)этиловый спирт и муравьиная кислота; 2) растворы глюкозы и глицерина; 3) растворы формальдегида и белка; 4) растительное и машинное масла; 5) крахмальный клейстер и глицерин; 6) растворы глюкозы и этанола; 7) растворы сахарозы и глюкозы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.предельные одноатомные спирты( этиловый спирт) к нему если добавить оксид меди(2) при нагревании образуестся металлическая медь и запах альдегида.  а к муравьиной кислоте добавить нитрат серебра в аммиачной среде при нагревании- это реакция "серебрянного зеркала". 2. При взаимодействии СuSO4 и NaOH образуется свежеосажденный гидроксид меди(2), который реагирует с многоатомными спиртами с образованием синего прозрачного раствора. Глицерин и глюкоза являются многоатомными спиртами, поэтому оба эти вещества дадут синие прозрачные растворы с данными реактивами. Однако в глюкозе помимо спитровых групп содержится также альдегидная группа, которая легко окисляется гидроксидом меди (2), процесс происходит при нагревании и при этом появляется ярко-оранжевое окрашивание - это цвет соединения одновалентной меди.  CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4  C6H12O6 + 2Cu(OH)2(t) = C6H12O7 + Cu2O + 2H2O   в пробирке с глицерином при нагревании с гидроксидом меди тоже происходят изменения, но обычно образуется грязно-бурый осадок, но никак не оранжевый - спутать не возможно. 3. На белок биуретова проба - к раствору белка добавить немного щелочи и каплю раствора сульфата меди, встряхнуть - появится фиолетовое окрашивание. Если к формальдегиду добавить щелочь и сульфат меди, а потом слегка подогреть появится оранжевый осадок оксида одновалентной меди.  CuSO4 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + Na2SO4  R-CHO + 2Cu(OH)2 (t) ---> R-COOH + Cu2O + 2H2O 4. Растительные масла это эфиры глецирина и жирных в основном не предельных кислот, поэтому они легко омылятся любой щелочью, при термическом распаде 250С и выше разлагаются на акролеин ( основная часть слезоточивого газа) и жирные кислоты, которые также пахнут далеко не розами. Миниральные масла в основном состоят из предельных углеводородов С18Н38 и выше. Они не омыляются щелочами и не разлагаются при температуре. 5. 4)Картофель и белый хлеб содержат крахмал. Капнуть йодом, синее окрашивание.  Качественные реакции на глюкозу уже написаны. ___________________________________________________ как то так,здесь не все но больше половины. 
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