по верованиям христиан данная богом бессмертная часть человеческого существа

Обществознание
по верованиям христиан данная богом бессмертная часть человеческого существа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по верованиям християн бессмертная часть человеческого существа ето ДУША
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